Caso Cucchi: il film “Sulla mia pelle" proiettato gratis a Quarto Cagnino

“Sulla mia pelle – Gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi” sarà proiettato al cinema/teatro Spazio Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89 nel quartiere Quarto Cagnino, a due passi dall'ospedale San Carlo, venerdì 1 febbraio a partire dalle 20.15.

Organizzata dal Circolo PD Fratelli Cervi, Sinistra X Milano, Associazione Cucchi e Spazio Teatro 89, la serata è a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti (è quindi consigliabile recarsi sul posto con un congruo anticipo).

Si tratta di una ghiotta occasione per vedere uno dei film più importanti e discussi degli ultimi anni. Il regista Alessio Cremonini porta in scena il dramma di Stefano Cucchi, giovane geometra romano deceduto nell'ottobre 2009 dopo essere stato fermato e messo in custodia cautelare per via del possesso di droga.

La lunga battaglia legale condotta dalla famiglia Cucchi per ottenere giustizia si è imperniata sul coraggio e la determinazione di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che nel film viene interpretata da Jasmine Trinca. Max Tortora presta il volto al padre Giovanni, mentre Alessandro Borghi fa la parte di Stefano, divenuto suo malgrado simbolo di un'accesa disputa politica sui diritti civili e sui diritti dei detenuti.

“Sulla mia pelle – Gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi” è stato presentato la scorsa estate al Festival di Venezia, ricevendo sette minuti di applausi da un pubblico visibilmente commosso dall'intensa vicenda umana rappresentata sul grande schermo.

Alla proiezione presso lo Spazio Teatro 89 prenderanno parte l'assessore al welfare del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino, il Consigliere del PD del Municipio 7 Lorenzo Zacchetti e la rappresentante dell'associazione Sinistra X Milano Viola Nicodano.

L'EVENTO SU FACEBOOK