Caso di simil-polio a Pavia, Gallera: "Poliomielite debellata nel 2002"

Un bambino ricoverato il Policlinico San Matteo di Pavia affetto da mielite flaccida acuta, la malattia neurologica 'simil-polio' che nelle ultime settimane è tornata ad allarmare gli Stati Uniti. La patologia ha sintomi del tutto simili a quelli della poliomielite ed ha colpito nei primi giorni novembre un bambino come conseguenza di un'infezione da enterovirus D68 (EV-D68), normalmente responsabile di sindromi respiratorie anche gravi, ma che in casi rari può dare origine a paralisi flaccida acuta.