Caso Lodi, Lucente: "Anche i sindaci di centrosinistra chiede i documenti"

Caso Lodi, Lucente: "Tutti i sindaci del sud est lo fanno"

Non solo Lodi, non solo la Lega, non solo Sara Casanova. A chiedere ai cittadini stranieri la documentazione sui possedimenti nei Paesi d'origine per accedere alle tariffe agevolate della mensa e di altri servizi scolastici sarebbero tutti i sindaci del Sud Est milanese. Tutti, anche quelli del centrosinistra.

Ad affermarlo è Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia: “I sindaci del sud-est milanese stanno seguendo la normativa regionale, stanno semplicemente facendo il loro dovere – sostiene Lucente - Mi riferisco ai nove comuni del distretto sociale della via Emilia, da San Giuliano a Melegnano”.Lucente spiega che “nel 2017 Regione Lombardia ha approvato una delibera che sollecitava i Comuni a chiedere agli immigrati, oltre all'Isee, anche documentazione aggiuntiva rilasciata dallo Stato di provenienza, tradotta e autenticata, su eventuali immobili di proprietà”. Ecco perché, prosegue, “non possiamo far passare il rispetto della legge come discriminazione. Tutti, italiani e stranieri, devono attenersi alle norme, sarebbe discriminazione se questi ultimi ne fossero esentati”.

Le parole di Lucente sono destinate a provocare reazioni da quello stesso centrosinistra che aveva protestato in maniera vibrante dopo lo scoppio del caso Lodi e che ora si sente chiamato in causa coi suoi stessi amministratori. “Come ex sindaco e come consigliere regionale – prosegue Lucente – mi sento di supportare i Comuni del sud-est milanese che stanno solo applicando la normativa vigente e per questo vengono messi in croce. Faccio notare, tra l’altro, che i sindaci in questione non sono tutti di centrodestra”.