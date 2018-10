Caso mensa, Salvini a Lodi. Renzi: "Vicenda vergognosa"

Caso Lodi, dopo la giornata di ieri, con il presidio promosso dal Coordinamento Uguali Doveri e la notizia che grazie ad una raccolta fondi i bambini extracomunitari inizialmente esclusi potranno frequentare la mensa almeno sino a Natale, interviene nuovamente Matteo Salvini, che ribadisce la solidarietà alla sindaca leghista Sara Casanova e annuncia l'intenzione di recarsi direttamente in città. Probabile che questo avvenga domenica.

In serata, a DiMartedì, è intervenuto sul tema Matteo Renzi: "Io penso che si debba sempre rispettare il popolo, i cittadini che vanno liberamente a votare. Loro sono maggioranza, sì. Pero' voglio dire una cosa: anche se avessimo domani l'1,7 per cento rivendico il diritto e il dovere di dire che non dare la mensa ai bambini come a Lodi e' una vergogna. Una bambina che non riceve la mensa perche' immigrata e' una vergogna". Lo ha detto Matteo Renzi a DiMartedi'.