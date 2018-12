Caso mense, si dimette assessore Politiche sociali di Lodi

Sueellen Belloni, assessore alle Politiche sociali del Comune di Lodi che ha vissuto in prima linea le polemiche sul regolamento per l'accesso alle mense che il Tribunale di Milano ha bollato come "discriminatorio" nei confronti delle famiglie straniere, non e' piu' assessore. Belloni ha spiegato che le dimissioni sono arrivate per "impegni inderogabili di lavoro" e non solo legate alle polemiche sulle mense. "Le dimissioni - ha sottolineato ad Agi Belloni - sono dovute solo e esclusivamente a ragioni di lavoro". Il nuovo assessore alle Politiche sociali del Comune di Lodi sara' cosi' Mariagrazia Sobacchi, 62 anni, sposata e con 2 figli. Ex insegnante di scuola elementare ora in pensione, Sobacchi e' stata nominata questa mattina.