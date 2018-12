Caso Rocchelli e diritti umani in Ucraina: Grimoldi e Galli a tavola rotonda

Mercoledì 5 dicembre alle ore 10.30, in occasione del 25° Consiglio ministeriale dell'OSCE (6-7 dicembre), presso l’Holiday Inn Assago, si svolgerà la tavola rotonda “Il caso Andrea Rocchelli e lo stato dei diritti umani e della libertà di parola in Ucraina”. Prenderanno parte alla tavola rotonda l’on. Paolo Grimoldi, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, membro del Consiglio d’Europa e capo della delegazione italiana presso l’OSCE, e il professor Stefano Bruno Galli, assessore alla cultura e alle autonomie della Regione Lombardia. All’incontro parteciperanno inoltre Aleksandr Mironov, fratello di Andrey Mironov, l’attivista per i diritti umani e interprete ucciso insieme ad Andrea Rocchelli; Oksana Chelysheva, attivista finlandese per i diritti umani, che sta svolgendo un’indagine indipendente sulle circostanze del duplice omicidio; l’attivista per i diritti umani Elena Berezhnaya, direttrice dell’Istituto per l’assistenza legale e sociale; Il giornalista ucraino Ruslan Kozcaba; Natalia Natalina, direttrice della piattaforma “Uspeshna Strazha”.Al termine della tavola rotonda avrà luogo una conferenza stampa, durante la quale verranno annunciate misure volte a garantire la collaborazione delle autorità ucraine con la magistratura italiana, al fine di assicurare alla giustizia i colpevoli del duplice omicidio.