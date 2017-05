Caso Serracchiani, il Pd Milano: "Sconcertati da parole su stupro e profughi"

Serracchiani e i profughi

"Siamo sconcertati da questa dichiarazione ufficiale di Debora Serracchiani, governatrice del Friuli Venezia Giulia, a commento dello stupro avvenuto a Trieste. Lo scrivono, in una nota, i consiglieri del Pd di Milano Paola Bocci, Natascia Tosoni, David Gentili, Simonetta D'Amico, Sumaya Abdel Qader, Diana De Marchi, Elena Buscemi, Angelica Vasile e Angelo Turco. "I "ma" e gli "ancor piu'" non sono accettabili. E i 'socialmente' e 'moralmente' ugualmente ingiustificabili. E' "piu'" accettabile, piu' 'socialmente' e 'moralmente' accettabile quella di un compagno, di un amico, di un marito, un vicino di casa, un compaesano? La lista - conclude la nota - potrebbe continuare. I reati e delitti hanno forme e aggettivi diversi a seconda di chi li fa? La violenza e la violenza su una donna, e' sempre inaccettabile e non si pesa".

Debora Serracchiani ha condannato un fatto di cronaca della serata di martedi' a Trieste. "La violenza sessuale e' un atto odioso e schifoso sempre, ma risulta socialmente e moralmente ancor piu' inaccettabile quando e' compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza nel nostro Paese", aveva detto la presidente del Friuli Venezia Giulia commentando un tentativo di stupro ai danni di una minorenne da parte di un cittadino iracheno richiedente asilo. "In casi come questi riesco a capire il senso di rigetto che si puo' provare verso individui che commettono crimini cosi' sordidi. Sono convinta che l'obbligo dell'accoglienza umanitaria non possa essere disgiunto da un altrettanto obbligatorio senso di giustizia, da esercitare contro chi rompe un patto di accoglienza", aveva aggiunto l'esponente Pd auspicando per casi come questo "l'espulsione dal nostro Paese, ovviamente dopo assolta la pena. Se c'e' un problema di legislazione carente in merito bisogna rimediare".