Cassina, la nuova sindaca dovrà allevare 77 mucche

Giornalista, psicoterapeuta, da poco eletta sindaco ed ora anche... allevatrice. Elisa Balconi, neo-prima cittadina leghista di Cassina de'Pecchi, provincia di Milano, assieme alla fascia tricolore si è trovata anche una mandria di 77 capi bovini. La curiosa vicenda è stata raccontata dal Corriere: le mucche provengono da una azienda agricola al centro di una controversia giudiziaria che va avanti da quasi 30 anni. La Procura ha disposto ad aprile il sequestro della mandria per evitare che alcuni dei capi venissero uccisi, affidandola al sindaco. L'allora primo cittadino Massimo Mandelli ha così preso in carico i 77 bovini fino alla scadenza del mandato. Ed ora la custodia delle mucche passa alla sua erede, Elisa Balconi.

"Le mucche - spiega il sindaco al Corriere - stavano morendo di fame e di sete. Alcune, nel tentativo forse di trovare cibo, hanno cercato di fuggire infilandosi tra i pali metallici del recinto. E in questo modo si sono ferite. Altre le hanno trovate sdraiate in mezzo al campo, con le zampe divaricate in modo innaturale, doloranti, anche perché nessuno le mungeva più e soffrivano di mastite. Ora la situazione è decisamente migliorata"

“Il mio lavoro è prendermi cura di loro, quindi assicurarmi che stiano bene – prosegue Balconi – che abbiano da bere e da mangiare. Il mio predecessore ha dato incarico a un veterinario di tenere sotto controllo il loro stato di salute, e naturalmente io proseguirò su questa strada”.