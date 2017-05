"Catalogo delle donne single di Lecco", ecco gli autori. E partono le querele

Il "Catalogo delle donne single di Lecco"

"Catalogo donne single di Lecco": sta facendo molto discutere la pubblicazione di un singolare e-book in formato pdf ed in vendita a 6,74 euro, che contiene in novantacinque pagine i nomi di 1218 lecchesi che sul loro profilo Facebook si sono dichiarate libere da legami sentimentali."Disponibili", dunque, nei ragionamenti degli autori della pubblicazione. Ma a loro insaputa. Gli autori chiariscono che "tutti i dati riportati erano presenti in pagine internet pubblicamente accessibili con la sola condizione di possedere un account Facebook", ma della vicenda se ne stanno occupando la Squadra mobile della Questura di Lecco e la Procura della Repubblica.

E dalla Questura arriva una nota che chiarisce molti aspetti della vicenda: "Tramite la tracciatura del flusso monetario legato all’acquisto ed altri accertamenti di tipo informatico, è stato possibile individuare la società alla quale fa capo tale pubblicazione; nello specifico si tratta della LULU PRESS INC, con sede a Raleigh (Carolina del Nord), società fondata nel 2002 da Robert Young con la scopo di permettere agli autori di pubblicare le proprie opere direttamente senza incaricare un editore. E’ stato inoltre verificato che il soggetto dichiaratamente titolare del copyright del catalogo, tale ORANGITA BOOKS, corrisponde ad una Associazione Culturale non-profit di promozione sociale con lo scopo di promuovere la cultura, in particolare quella scientifica e tecnica, all’interno della quale risulta avere un ruolo attivo un individuo lecchese poi compiutamente identificato”.

E, come riporta Lecconotizie.com, ci sono già le prime donne, tra quelle finite nel catalogo a loro insaputa, che hanno iniziato a sporgere querela.