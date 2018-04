Cattaneo coordinatore di Fi. Fnm, ancora problemi di donne

di Fabio Massa

CATTANEO COORDINATORE FI/ Sarà Alessandro Cattaneo il coordinatore regionale lombardo. Nel segno della continuità. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, Silvio Berlusconi si sarebbe convinto ad affidare all'ex sindaco di Pavia il ruolo attualmente ricoperto da Mariastella Gelmini. L'attuale capogruppo alla Camera non cambierebbe così gli assetti in Lombardia. C'è stato chi ha vociferato, a lungo, che per il ruolo di coordinatrice lombarda si sarebbe offerta Licia Ronzulli, che però pare di capire che manterrà il proprio ruolo in Parlamento e altre deleghe che potrebbero esserle affidate in un'ottica di collegialità.

PROBLEMI DI DONNE/ E' mai possibile che Forza Italia e Lega abbiano sempre problemi di donne? La short list per FNM, la holding che possiede Trenord, sarà varata oggi alle 15.30 in giunta regionale. I tre nomi sicuri sono tutti di uomini: Gibelli riconfermato presidente, Bonomi consigliere e Arnoldi di Forza Italia (che però, si dice, dovrà lasciare CAL). E le due donne mancanti?

