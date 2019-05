Cattaneo: "Inutile negare sconfitta FI. Ora rinnovare partito"

“In politica contano i numeri. Forte di un risultato importante ottenuto da Forza Italia nel mio territorio di Pavia, sia alle europee che alle elezioni comunali, dove come lista riportiamo dati ben superiori a quanto ottenuto dal partito a livello nazionale e in tanti altri comuni, sottolineo che il dato nazionale ottenuto dal nostro movimento politico è deludente. Non voglio usare i dati positivi di Pavia per rendite di posizione personali, ma per sottolineare l'urgenza politica di assumersi responsabilità e cambiare totalmente l'assetto di Forza Italia. Ci sono due buone notizie: la prima è che c'è un bacino elettorale che vuole essere rappresentato da una forza di centrodestra moderata e liberale, la seconda è il numero importante di preferenze raccolte dal presidente Berlusconi, al quale ancora una volta va la nostra gratitudine e la nostra stima. La cattiva notizia invece è che, al netto di una inesorabile e oggettiva perdita di consenso, c’è chi continua a negare l'evidenza del deludente risultato ottenuto, non assumendosi responsabilità di alcun tipo. Serve subito un’azione di rinnovamento, congressi aperti e riflessioni serie. Non accetteremo comunque lezioni di morale e di politica da chi si propone come nuovo leader di Forza Italia pur avendo fatto campagna elettorale per la Lega e Fratelli d'Italia, dopo aver ottenuto molto dal nostro partito. Con tanti amministratori locali, parlamentari, militanti e giovani assumeremo presto delle iniziative”. Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile Formazione del partito di Silvio Berlusconi.