Cattiverie/ Vino a Sesto San Giovanni e Monguzzi torna verde...

Paolo Vino

di Fabio Massa

PD 1/ Potrebbe essere Paolo Vino. A meno che non si raggiunga in extremis un accordo con Monica Chittò (ma a che prezzo?), il candidato di Filippo Penati e consigliere della lista civica Giovani Sestesi potrebbe essere Vino, operante nel settore delle imprese funebri e storico esponente socialista in città. Rumors raccolti da Affaritaliani.it indicano in Vino uno dei più papabili per la corsa a sindaco.

PD 2/ Ma deve proprio andare in televisione, Sumaya? Certo è che il Pd milanese si trova oggi con una bella grana. L'esponente del consiglio comunale ha fatto letteralmente infuriare Emanuele Fiano e Daniele Nahum. Ma anche esponenti non legati alla comunità ebraica si sono risentiti per le parole incaute della consigliera, che non ha preso una posizione netta contro l'antisionismo riscontrato da uno studio universitario presso la maggioranza degli islamici.

PD 3/ Parliamo di Carlo Monguzzi. Ex verde, consigliere regionale di lunghissimo periodo, è oggi la spina nel fianco per Beppe Sala. Opposizione interna sugli scali ferroviari, su Cascina Merlata, sui bus notturni. Insomma, opposizione tout court. Tanto che c'è chi pensa che ci sia dietro un disegno di lungo periodo. Quale? La vocazione proporzionalista genera mostri... "elettorali". A volte, verdi.

@FabioAMassa

fabio.massa@affaritaliani.it