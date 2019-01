Celine: uno store per il menswear in via Santo Spirito a Milano

Nuova apertura in via Santo Spirito per il menswear di Celine, che va così a raddoppiare la presenza della maison di Lvmh a Milano, con la griffe già presente con una boutique al 25 di via Montenapoleone. Come riporta Pambianconews.com, l’introduzione del menswear tra le proposte di Celine è una delle novità legate alla nomina, a gennaio 2018, di Hedi Slimane come nuovo artistic, creative and image director della maison. Le prime proposte maschili firmate Slimane hanno debuttato sulle passerelle parigine lo scorso settembre, insieme alla collezione donna. Il 20 gennaio scorso è stata la volta della prima sfilata interamente dedicata all’uomo Celine.

In un’intervista rilasciata al Financial Times pochi giorni prima dello show, il CEO del brand, Séverine Merle, ha spiegato che “la linea maschile sarà un veicolo della crescita di Celine, anche se il business resterà concentrato sull’offerta femminile”.