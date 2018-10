Cenacolo, aria più pulita: L'ultima cena vivrà 500 anni in più

Nuovo impianto di climatizzazione e depurazione dell'aria per il refettorio della chiesa di Santa Maria delle Grazie che ospita L'ultima cena di Leonardo da Vinci. In questo modo saranno immessi ogni giorno circa 10mila metri cubi di nuova aria pulita contro il 3.500 attuali. Un intervento realizzato da Eataly con il ministero per i Beni e le attività culturali - che dovrebbe prolungare di 500 anni la vita della delicatissima opera. Che soffre le polveri sottili portate in stanza dai visitatori. Proprio per questo sino ad oggi ad ammirare il Cenacolo possono essere solo 30 persone ogni 15 minuti. Ma con il nuovo impianti di areazione, diventerà possibile portare ad un incremento sino al 33% dei visitatori attuali.