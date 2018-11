Centinaio all'Università di Pavia: protesta di studenti e docenti

Studenti e docenti contro Centinaio, manifestazione a Pavia

Lo avevano annunciato con una lettera aperta al rettore dell'Universita' di Pavia, Fabio Rugge, e lo hanno fatto. Un gruppo di studenti vicini al Coordinamento per il diritto allo studio hanno contestato con una manifestazione la presenza all'inaugurazione dell'anno accademico Pavese del ministro all'Agricoltura Gianmarco Centinaio.

Mentre all'esterno era in corso la contestazione al ministro, in Aula Magna e' comunque iniziata la cerimonia di apertura dell'anno accademico con il discorso del rettore. La prolusione di Centinaio concludera' la giornata malgrado una trentina di docenti iscritti all'Anpi abbia disertato l'aula per protesta.