SCHIAFFO 5 - I giornalisti milanesi. Comodo scrivere del 31enne richiedente asilo del Mali che si impicca in via Ferrante Aporti a Milano. Più scomodo, invece, mettere in prima pagina i suicidi degli anziani e dei tanti imprenditori che non ce la fanno più. Questa è merce che torna buona solo in campagna elettorale...



Blitz in stazione, don Colmegna critico: 'Politica che plaude proponga...'



Dopo i nuovi controlli di ieri in stazione Centrale interviene anche don Virginio Colmegna: "Come Casa della carità torniamo a interrogarci su queste azioni e su come Milano possa rispondere al bisogno di sicurezza che avvertono molti suoi residenti. Una domanda lecita, a cui però, crediamo - prosegue - non si può e non si deve rispondere solo con operazioni di polizia, che pure sono importanti ma che da sole non bastano a risolvere i problemi. Quella della sicurezza, infatti, non è semplicemente una questione di ordine pubblico, ma è una questione politica e sociale e come tale va affrontata".



"In primo luogo - insiste il presidente della Fondazione Casa della carità - dovrebbero essere i rappresentanti della politica stessa, che oggi plaudono a questi blitz, a proporre interventi di coesione sociale che devono essere rilanciati. Riproponendo una formula che ho già utilizzato, si potrebbe dire che a ogni operazione di controllo deve corrispondere un intervento di natura sociale con educatori di strada, assistenti sociali, mediatori culturali. E poi, più che un 'restyling', per sconfiggere il degrado occorre mettere al più presto in campo iniziative di carattere aggregativo e culturale, che permettano ad aree come quella della Centrale di tornare a essere vissute appieno da tutti i cittadini", prosegue don Colmegna.