Centrale: militare ferito al collo con una forbice da uno straniero

Stazione Centrale: un militare dell'esercito di 34 anni è stato ferito questa mattina al collo con un paio di forbici: ad aggredirlo sarebbe stato uno straniero, fermato poco dopo dai carabinieri. Il soldato in servizio per 'Strade sicure' e' stato sorpreso alle spalle ma la ferita non sarebbe grave ed e' stato medicato sul posto per poi essere portato in codice verde al Fatebenefratelli.