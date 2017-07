Centrale, Sala: "Affronto per la città se l'aggressore non viene rimpatriato"

Beppe Sala

CENTRALE, SALA: "AFFRONTO PER MILANO SE AGGRESSORE NON RISPEDITO IN GUINEA"

"Abbiamo avuto rassicurazioni" su l'espulsione in tempi rapidi dell'aggressore del poliziotto in stazione Centrale che ieri è stato scarcerato, "però vigiliamo". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'avvio dei cantieri per la costruzione di un asilo a City life. "Si rimane a bocca aperta di fronte a certe situazioni, - ha aggiunto il sindaco - si tratterà anche di applicare le leggi, non c'è dubbio, ma se le leggi sono queste bisogna anche pensare di cambiarle. Se adesso l'aggressore non viene rispedito in Guinea lo considero un affronto per Milano".

REGIONALI, SALA: "DECIDERE SU PRIMARIE PRIMA DI VACANZE, ALFIERI CHIARISCA"

"Se tutta la coalizione è d'accordo sulla candidatura di Gori è evidente che non serve fare le primarie e io non auspico due candidati del Pd in competizione, essendo la partita con tempi non lunghissimi ed essendo Maroni un candidato certamente forte". Così il sindaco Giuseppe Sala torna sul tema della candidatura di Giorgio Gori alle regionali e sulle eventuali primarie per la scelta del candidato. "Le primarie - ha aggiunto - servono se altre parti della coalizione le vogliono. Se Gori o Alfieri mettono d'accordo tutti non sarò certo io a chiedere le primarie, però cerchiamo di andare in vacanza avendo chiarito questo punto. È un lavoro che deve fare soprattutto Alfieri per verificare se tutte le componenti della sinistra sono d'accordo".