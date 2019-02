Centrale: un giardino per bambini per arginare il degrado

Un giardino per bambini per arginare il degrado in Stazione Centrale: la radicale proposta è stata lanciata dall'assessore Pierfrancesco Maran e sta incontrando reazioni interessate. Lo riporta Repubblica, che riferisce dei pareri positivi espressi da residenti, commercianti e associazioni di zona. Non solo. Anche dalla Lega c'è una almeno parziale apertura. Così Samuele Piscina , presidente del Municipio 2: "Una sperimentazione con i bambini si può fare, è una scommessa e come tale va bene provare. Però io lì farei anche qualcosa per gli adolescenti". Da valutare come gestire la chiusura notturna dell'eventuale area.

"Nulla toglie che si aggiusti il tiro in corso d’opera — aggiunge a Repubblica Donatella Ronchi, presidente del Fas, l’associazione nata per valorizzare i Magazzini Raccordati e le zone limitrofe —. Certo, la proposta è piuttosto originale ma positiva".