Centri estivi comunali, crollano le iscrizioni: "colpa" di fasce Isee e morosi

Centro estivo

E' emorragia di iscrizioni per i centri estivi del Comune: si va verso 2mila bambini in meno, con un calo di iscrizioni particolarmente significativo tra gli studenti delle primarie. Già avviato il confronto per capire a cosa è dovuto il drastico calo. Maggiore indiziata è la sperimentazione introdotta quest'anno da Palazzo Marino per rimodulare le tariffe: alcune fasce Isee ne risulterebbero particolarmente penalizzate, tanto da dover sborsare il doppio rispetto agli anni precedenti, anche 200 euro per due settimane. Sono stati introdotti 21 scaglioni invece dei 4 precedenti: fattore che ha consentito un risparmio alle fasce più basse, andando tuttavia a colpire quelle superiori, specie quella sopra i 40mila euro.

Ma un'altra chiave di lettura, suggerita dal vicesindaco Anna Scavuzzo, potrebbe essere quella di un calo correlato alla decisione di Palazzo Marino di vietare la partecipazione ai centri estivi per i figli dei genitori che dal 2015 ad oggi non hanno pagato le mense scolastiche.

Ad oggi il calo nella fascia dei 6-11 anni è del 23 per cento, per i bambini della scuola dell'infanzia si registra un meno 15 per cento. Aumentano del 4 per cento le iscrizioni estive ai nidi.