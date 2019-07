Centri sociali: sgomberato ex "Corvaccio" a Milano

E' stato sgomberato questa mattina il centro sociale ex "Corvaccio" in zona Corvetto a Milano. Ad effettuare lo sgombero e' stata la polizia di Milano e, stando a quanto appreso, l'operazione e' avvenuta senza difficolta'. All'interno della struttura c'erano due persone, mentre all'esterno 4 o 5 persone. Il centro sociale si trovava in via Piazzetta a Milano ed era gia' stato sgomberato mesi fa.