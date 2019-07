Centro di produzione Scala, Sala: "Aspetto di ricevere proposta"

"Aspetto che la struttura dirigenziale mi porti una proposta. Di fatto e' un tema che verra' riaffidato di nuovo, su invito del consiglio, alla struttura dirigenziale. Poi incontrero' i sindacati". Così il sindaco di Milano Beppe Sala , nella veste di presidente del Cda del Teatro alla Scala, ha replicato alle richieste della Cgil sulla possibilita' di realizzare un nuovo centro di produzione della Scala che riunisca lavoratori e Accademia. "E' chiaro che io prima ho risolto la questione trovando una formula e adesso parlero' con i sindacati. Cosi' credo che si debba fare, senza ignorare il loro ruolo, ma in primis dovendo trovare una soluzione", ha concluso.

Sala: "Tassisti, sì a giusto compromesso ma servono più licenze"

Sala è intervenuto su un'altra vicenda legata al mondo del lavoro. Quella dei tassisti che protestano contro il Comune, che ha annunciato di voler rilasciare 500 nuove licenze: "Spero che si trovi un giusto compromesso, tenendo conto di quello che chiede una parte e l'altra. Io accolgo con favore le proposte dei tassisti, ma dico anche che un po' di licenze in piu' servono". "Per noi si puo' venire al dunque, se si tiene conto delle richieste delle due parti - ha concluso -. Non credo che siano sufficienti le proposte dei tassisti. Pero' sarebbe anche sbagliatissimo risolverla dal nostro punto di vista solamente con licenze in piu', quindi bisognera' tutelare chi fa quel tipo di lavoro e le loro istanze".