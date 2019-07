Centro Produzione Scala: domani incontro Cgil-Sala

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Botta e risposta tra Slc Cgil e Beppe Sala sul futuro della Scala. ”Noi chiediamo continuità nella quantità e nella qualità della produzione artistica, nella logica dell’apertura del Teatro a tutta la cittadinanza, della volontà di investire nelle risorse umane e nelle corrette relazioni industriali. Pensiamo, tuttavia, che sia ora necessario avviare una nuova fase: quella della costruzione di un nuovo Centro di Produzione del Teatro”, aveva scritto al sindaco il sindacato di categoria, ottenendo la possibilità di un confronto. Ecco, domani alle 18, a palazzo Marino il sindacato incontrerà il primo cittadino, che presiede anche il Cda della Scala, per mettere le carte in tavola.

All'ordine del giorno, riporta il quotidiano Il Giorno, non solo il cambio della guardia tra Alexander Pereira e Domininque Meyer, ma anche dunque una nuova sede per il teatro di produzione, dato che l'ex Ansaldo di via Bergognone non è più considerata adeguata. L'idea è dunque quella di una vera e propria "Cittadella della Scala" con labotatori per le scenograzie, spazi per l'Acccademia ed un palcoscenico grande quanto quello del teatro, per le prove. La Cgil avrebbe anche individuato alcuni luoghi che potrebbero essere riconvertiti per dar vita alla nuova sede, come ad esempio l'area in zona Rubattino