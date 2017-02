Centro Sportivo Carraro, quale futuro? Progetto ripartito da zero. Il caso

Centro Sportivo Carraro

Centro Sportivo Carraro, municipio 5, all'ombra delle torri bianche di Gratosoglio. Non c'è ragazzo che negli ultimi 35 anni non abbia conosciuto quella struttura, un po' stranamente buttata là, al limite estremo della periferia, proprio a ridosso del confine di Milano. Eppure, dal Carraro ci sono passati in tantissimi. Ora il caso del Carraro sta agitando non poco il municipio 5, la ex-zona. Il motivo? "Ci avevano detto che sarebbe stato ristrutturato in breve tempo, ma questo non è avvenuto - spiega ad Affaritaliani.it Alessandro Bramati, presidente del municipio di centrodestra - E' un progetto importante, per i nostri cittadini, e abbiamo chiesto all'assessore Guaineri di essere coinvolti formalizzando almeno tre richieste. Inutilmente. Noi vogliamo essere parte attiva per sviluppare attività per esigenze reali del territorio".

Bramati non fa sconti. "In ragione del fatto che secondo il Regolamento dei Municipi saremo chiamati a curare gli impianti sportivi presenti nell'ambito municipale, chiedo che la condivisione sia attuata dall'inizio dei processi e non come spesso accade si spaccia per condivisione il trovarsi a dovere gestire decisioni già assunte da altri. Per questo vogliamo essere parte attiva, perché ciò che deve essere realizzato risponda ad esigenze reali del territorio", conclude.

E l'amministrazione comunale che cosa risponde? Secondo quanto viene riferito ufficialmente ad Affaritaliani.it, il progetto di ristrutturazione del Carraro deve essere adeguato al nuovo codice degli appalti e a normative energetiche nuove. E dunque è da rifare. L'assessore Guaineri ha sul tavolo il dossier, al quale lavora con i tecnici per rivedere le parti, appunto, tecniche. A livello di tempistiche, si prevede che entro la fine del mese venga realizzato un piano complessivo, da sottoporre alla commissione Sport alla quale sarà ovviamente invitato anche il Municipio 5. Poi partirà il confronto politico, infine il progetto sarà ultimato entro la fine dell'anno. Poi verrà il tempo dell'appalto e della realizzazione dei lavori. Insomma, l'iter è solo all'inizio.

