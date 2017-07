Primo congresso "Idea, popolo e libertà". Quagliariello presenta il partito



Oggi "Idea, Popolo e Liberta'", il partito fondato da Gaetano Quagliariello, da' il via al primo Congresso a Milano. Sara' l'occasione per avviare un confronto con le realta' imprenditoriali milanesi e lombarde. Idea propone, partendo da Milano, "una nuova alleanza tra impresa, politica e comunita', per realizzare un nuovo patto fiscale tra lo Stato e i cittadini orientato a favorire la crescita, a garantire l'equita' e tutelare le esigenze delle famiglie; valorizzare il capitale umano giovane e altamente qualificato; incentivare l'investimento di capitali privati nelle start-up innovative piu' meritevoli. I recenti risultati elettorali hanno dimostrato come e quanto il centrodestra unito puo' fare la differenza per realizzare un cambio di passo sostanziale e indirizzare il nostro Paese verso sviluppo e crescita economica".



Parteciperanno, tra gli altri, Roberto Maroni, governatore della Regione Lombardia; Gaetano Quagliariello, senatore e presidente di Idea Popolo e Liberta'; Maria Stella Gelmini, coordinatrice regionale Lombardia Forza Italia; Paola Frassinetti, coordinatrice Regione Lombardia Fratelli d'Italia; Dario Fertilio, giornalista responsabile cultura Idea Popolo e Liberta'; Patrizia Falsitta, coordinatrice regionale Lombardia Idea Popolo e Liberta'; e Serenella Fucksia, vicepresidente del Gruppo FL (ID-PL, PLI) Senato della Repubblica.