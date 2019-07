Centrodestra Lombardia, no a urgenza dimissioni Savoini da Corecom

La maggioranza di centrodestra del Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato l'urgenza di una mozione che chiedeva le dimissioni dal Corecom di Gianluca Savoini, il leghista finito al centro dell'indagine sui presunti fondi russi al Carroccio. "Abbiamo chiesto da tempo - sottolinea il capogruppo del M5s, Marco Fumagalli - le dimissioni immediate per Savoini. Ancora una volta la maggioranza si sottrae alle sue responsabilita' evitando qualsiasi discussione sul tema delle nomine che in Regione Lombardia sono spesso effettuate piu' che sulla professionalita' e sui curriculum, sull'appartenenza ad una organizzazione, in questo caso la Lega". Per Fumagalli "la fedelta' al potere e' il requisito propedeutico per poter essere nominati a ricoprire cariche pubbliche. Savoini non sarebbe l'unico tra i nominati nei vari enti regionali a dover dare le dimissioni".