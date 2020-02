Centrosinistra propone Famedio per Borrelli. Consiglio rimanda votazione

In Consiglio comunale si torna a parlare dell'intitolazione di una via a Francesco Saverio Borrelli, ex procuratore capo di Milano, scomparso lo scorso luglio. Il Movimento 5 Stelle, ha ripresentato la mozione per dedicargli una via, ma l'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno, ricorda l'esistenza di una legge nazionale che pone a dieci anni la distanza temporale minima dalla scomparsa della persona a cui intitolare una via. I consiglieri Angelo Turco, Filippo Barberis e Anita Pirovano (appartenendi a Pd e Milano Progressista) hanno allora presentato un emendamento affinchè, invece della via, Borrelli venga segnalato per l'iscrizione al Famedio, nel 2020. Come era già accaduto scorsa settimana quando si discuteva della via, non si e' arrivati a una soluzione e la mozione e' stata rinviata alla prossima seduta del Consiglio Comunale. In merito alla questione, l'assessore Del Corno aveva scritto sui social alcuni giorni fa: "penso che il migliore omaggio che la citta' possa rendere al rigore e alla coerenza incarnati dalla figura di Borrelli sia quello di agire senza deroghe". La figlia di Borrelli, Federica, ha così commentato il post dell'assessore: "Mio padre non era l'uomo delle deroghe, men che meno per se stesso. Ci ha insegnato il rigore, per tanto vediamo se nel 2029 le Istituzioni si ricorderanno del suo rigore e della sua dedizione all'Istituzione che ha rappresentato. Ben venga il Famedio".