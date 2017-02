Matteo Renzi e Beppe Sala

Centrosinistra, Sala: le liti rischiano di far dimenticare il buono fatto



Sulla sinistra "politicamente dirò la mia, sapendo che nessuno puo' pensare che 'Sala ha un'altra agenda'. No, Sala ha l'agenda di fare bene il sindaco di Milano per cui non mancherò di fare il mio richiamo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato da Maria Latella su Radio 24. "Adesso - ha aggiunto - arriviamo al rischio che ci facciamo del male a quanto anche di buono è stato fatto in questi anni, perchè viene totalmente dimenticato e svalutato per i nostri litigi. Bisogna stare un po' attenti".