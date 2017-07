Centrosinistra, salta l'incontro Pisapia-Speranza: Giuliano infuriato con Mdp

Salta l'incontro Pisapia-Speranza, l'ex Sindaco infuriato con Mdp

E' saltato l'incontro in programma oggi a Roma fra Giuliano Pisapia e il coordinatore di Mdp Roberto Speranza che, a distanza di otto giorni dal primo chiarimento, avrebbe dovuto servire a provare a ricomporre i rapporti fra il Campo Progressita dell'ex Sindaco di Milano e Articolo1-Mdp a seguito delle polemiche degli ex Pd per il tentativo di Pisapia di non precludere un rapporto con i dem e l'abbraccio con Maria Elena Boschi alla festa dell'Unità di Milano di venerdì sera. A far rinviare l'incontro sarebbe stato Pisapia, indispettito per continui richiami, moniti, diktat, avvertimenti, distinguo mossi da Mdp rispetto al suo impegno di fare di "Insieme" una nuova casa comune del centrosinistra.

Centrosinistra: Cp,non ci sono condizioni per incontro con Mdp

"Non ci sono le condizioni per l'incontro con Mdp". Una nota di Campo Progressista spiega il motivo per il quale e' saltato il faccia a faccia in programma oggi fra Pisapia e Speranza. "Campo Progressista - spiega Cp - e' nato per dar vita, insieme con altri, ad un nuovo soggetto politico di centrosinistra, alternativo al Pd e antagonista ai populismi e le destre, autonomo e indipendente, in netta discontinuita' con il passato, aperto e inclusivo. Su questo progetto siamo impegnati e continuiamo a impegnarci con totale dedizione. Campo Progressista lavorera' affinche' nei prossimi mesi, il Parlamento approvi provvedimenti urgenti e necessari in materia di lavoro, rilancio degli investimenti, lotta alla poverta' e alle disuguaglianze e la legge sullo ius soli. C'e' bisogno pertanto - cprosegue Campo Progressista - di una nuova soggettivita' politica come gia' richiamato nella piazza del primo luglio, e non di una semplice federazione, nella quale una sinistra di governo si riconosca pienamente con il contributo delle tradizioni politiche, civiche e sociali, ambientaliste e del cattolicesimo democratico. Non c'e' spazio per una politica costruita con la testa rivolta all'indietro. L'obiettivo deve essere invece guardare al futuro dando risposte concrete ai problemi quotidiani del Paese. Queste condizioni positive, che allo stato non sono pienamente realizzate, vanno costruite con un progetto e un programma comune, per i quali continueremo con entusiasmo il nostro impegno. Per questi motivi - conclude la nota di Campo Progressista - abbiamo ritenuto utile rinviare l'incontro con gli esponenti di Mdp previsto per oggi".