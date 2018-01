Elezioni, Cerno paracadutato a Milano? Pd milanese con il mal di pancia

di Fabio Massa



E quindi, Tommaso Cerno si candida con il Partito Democratico. Ma a chi leverà il posto? La notizia, che sta scuotendo il mondo del giornalismo, riguarda più che altro Repubblica e il partito del segretario Matteo Renzi. Tommaso Cerno è il condirettore che aveva affiancato Mario Calabresi alcuni mesi fa. E' nato a Udine, e in precedenza aveva diretto l'Espresso. Alle 12.33 di oggi ha scritto su Twitter: "Mi chiedono: ma ti candidi? Come fossi il primo italiano che sceglie di portare le sue battaglie culturali, dai diritti civili alla libertà di pensiero, dove possono diventare realtà. È una scelta di vita, personale, combattuta. Ringrazio Repubblica per tutto ciò che mi ha dato". E fin qui, quello che è ufficiale. Il problema è quel che è ufficioso, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano. Cerno sarà paracadutato, esattamente come Cofferati e molti altri prima di lui, sotto la Madonnina. Proprio quello che - nelle intenzioni degli organi dirigenti, non sarebbe dovuto accadere, poiché i posti sono pochi e l'idea era quella di premiare quelli che hanno lavorato in Parlamento. E invece, Cerno sarà - pare - nel proporzionale su Milano. Ancora non si capisce a danno di chi, o se la notizia è confermata. Ma di certo sono partiti i primi mal di pancia.



