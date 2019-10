Cernusco, 63enne ucciso a colpi di pistola nel suo garage. E' caccia al killer

Omicidio a Cernusco sul Naviglio (MI). La vittima e' un uomo di 63 anni, trovato morto nel garage del condominio dove abitava. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno della sua auto, trafitto da numerosi colpi di pistola, esplosi frontalmente e a distanza ravvicinata mentre la vittima era seduta nella propria auto dal lato del guidatore.

L'uomo, Donato C., originario di Taranto, ma in Lombardia da anni, viveva in via Don Milani 17. Il suo corpo senza vita e' stato scoperto attorno alle 19 di mercoledì 16 ottobre da un residente del palazzo che era sceso nel box condominiale per prendere la propria vettura. E' stato lui a dare l'allarme, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare probabilmente era gia' morto da alcune ore.

Ora è caccia al killer. Si stanno cercando testimoni e video che possano ricostruire i fatti. Al piano dei box dell'edificio dove si è consumata la tragedia non c'è un sistema di sorveglianza, e' possibile che l'assassino lo sapesse e abbia scelto proprio per questo motivo quel punto per colpire la vittima. Gli investigatori stanno ricostruendo il profilo della vittima, il cui unico precedente penale si riferisce a un piccolo e datato episodio di droga. Il cadavere del 63enne, sara' sottoposto ad autopsia nei prossimi giorni.