Cernusco sul Naviglio, risolto il caso dell'omicidio nel box di casa

Un'indagine tradizionale 'alla Maigret', quella che ha portato all'arresto di due pregiudicati siciliani per l'omicidio di Donato Carbone, freddato con 8 colpi di pistola nel box di casa sua a Cernusco sul Naviglio. Leonardo Lagrassa, 72enne di Trapani, e' considerato il mandante, mentre Edoardo Sabbatini, 58enne di Palermo, il killer. I due sono stati incastrati grazie all'intuito investigativo dei carabinieri del nucleo di Milano, che subito dopo l'omicidio hanno ritrovato le armi usate per sparare gli 11 colpi letali (3 non andarono a segno): si tratta di due pistole trovate a Vimodrone, abbandonate in un canale; il killer ha infatti fallito con la prima arma, che si e' inceppata, quindi ha usato la seconda. Subito dopo l'assassinio i due si sono incontrati e il mandante, ha chiesto la riconsegna delle pistole per poi gettarle via. Il piu' anziano ha gia' scontato una pena di 25 anni, di cui 22 in carcere; il secondo una pena di 16 per traffico di stupefacenti, ha un precedente di polizia per un omicidio risalente al 1972.