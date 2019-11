Milano

Cerro, diede fuoco alle sorelle per l'eredità: arrestato quattro anni dopo Un uomo di 68 anni, Giuseppe Arati, e' stato arrestato dai carabinieri di Milano, perche' ritenuto responsabile dell'omicidio delle sue due sorelle, il 13 aprile 2015, commesso dando alle fiamme la casa in cui queste dormivano a Cerro Maggiore, nel Milanese. Il caso era stato archiviato al tempo dalla procura di Busto Arsizio, ma e' poi stato avocato dalla procura generale di Milano, che ha delegato il Nucleo investigativo del Comando provinciale dell'Arma a proseguire le indagini. Cosi' gli elementi raccolti hanno consentito di arrestarlo. Il movente sarebbe legato a questioni di eredità: le due donne volevano fare testamento a favore del nipote sfavorendo il fratello.