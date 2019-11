Cerro Maggiore, picchia padre 80enne con una bombola di ossigeno. Arrestato

Un uomo di 46 anni e' stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti e lesioni personali dopo aver aggredito e picchiato il padre 80enne con una bombola metallica del peso di circa un chilogrammo. Il drammatico evento è accaduto ieri a Cerro Maggiore. I militari, avvisati dalla figlia della vittima, sono intervenuti nella villetta in via Montebello della Battaglia dove hanno bloccato il 46enne che stava ancora insultando, minacciando e picchiando l'anziano padre. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era ubriaco e improvvisamente ha iniziato ad accanirsi sul padre 80enne. Lo ha colpito ripetutamente al volto e alle braccia. In momento di distrazione del 46enne, il padre e' riuscito a telefonare all'altra figlia lasciando la chiamata in vivavoce. La donna a quel punto ha chiamato il 112. Intanto l'80enne e' riuscito a scappare in giardino dove ha preso una vanga per difendersi. Dopo l'intervento dei carabinieri l'80enne e' stato portato all'ospedale di Castellanza (VA) dove e' stato medicato e successivamente dimesso con una prognosi di 30 giorni per una frattura allo zigomo destro e contusioni di vario genere. Il 46enne era stato gia' arrestato nel 2008 per lo stesso reato, ma gli episodi di soprusi nei confronti dei genitori avvenivano quasi quotidianamente, nonostante non fossero mai stati denunciati.