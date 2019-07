Cervelli in fuga, Fontana: "Autonomia può aumentare attrattività Italia"

"L'Autonomia puo' essere una leva per aumentare l'attrattivita' dell'Italia per i 'cervelli in fuga' italiani e stranieri". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nel corso del suo intervento alla presentazione del progetto 'Talents In Motion', avvenuta oggi a Milano Palazzo Giureconsulti. L'iniziativa si basa su una piattaforma che sipropone di aumentare l'attrattivita' dell'Italia per i talenti italiani e stranieri e favorirne la circolazione, e su un think tank che promuovera' incontri e progetti sul tema. "Realizzare delle politiche mirate ai territori - ha spiegato il presidente - che si sposano con le necessita' dell'imprenditoria, e sviluppare l'internalizzazione delle imprese, potrebbe essere una strategia valida per convincere i talenti a venire o restare in Italia". Riferendosi specificatamente alla Lombardia il governatore ha evidenziato che "la nostra regione sta vivendo un momento positivo. Si e' innescato un meccanismo favorevole: sia l'attribuzione dei Giochi olimpici invernali 2026 e, incrociando le dita, il possibile trasferimento a Milano del Tribunale europeo dei Brevetti, sono ulteriori motivi che possono spingere i talenti a venire da noi".