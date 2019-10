CEVA Logistics rinnova ed estende la collaborazione con IRCA

CEVA Logistics ha rinnovato per i prossimi cinque anni il contratto di collaborazione con Zoppas Industries Heating Element Technologies per la consegna dei prodotti del gruppo al quale si aggiunge un contratto quinquennale per la gestione delle attività di logistica lungo tutte le fasi di produzione che si svolgono presso il quartier generale di IRCA a Vittorio Veneto (TV).

Zoppas Industries Heating Element Technologies è un produttore di resistenze elettriche e sistemi riscaldanti completi di controlli elettronici per applicazioni domestiche ed industriali con sede a Vittorio Veneto (TV), in provincia di Treviso.

Il magazzino dei prodotti finiti, collocato a Conegliano Veneto (TV) e con una capienza di circa 6.000 mq, vede ogni giorno l’ingresso di un totale di 60.000 colli per un’uscita complessiva di circa 30 milioni di pezzi l’anno. Nel magazzino dei componenti, dove CEVA svolge line feeding activities, vengono invece gestite in totale 35.000 linee in entrata all'anno su un totale di 158.000 linee movimentate l’anno.

Emilio Baggio, responsabile vendite di CEVA Logistics Italia, ha commentato: "L'elevato livello di innovazione e di tecnologia contenuto nei prodotti IRCA ha permesso a CEVA di dimostrare la propria esperienza e capacità nel fornire servizi di logistica in grado di garantire precisione, sicurezza e affidabilità nella movimentazione delle merci e nella gestione del magazzino. Siamo molto lieti di aver consolidato la nostra partnership includendo anche le fasi di produzione perché questo ci consente di rafforzare la nostra esperienza in questo importante settore".

Gianluca Sperone, Supply Chain Director di Zoppas Industries Heating Element Technologies, ha sottolineato: “La nostra collaborazione con CEVA si è dimostrata essere un'importante leva strategica per la nostra attività, in quanto ci ha permesso di aumentare sia la nostra efficienza che la nostra competitività. Per questo motivo abbiamo deciso non solo di rinnovare la partnership per la gestione dei flussi in uscita dei nostri beni, ma anche di affidare a CEVA la gestione della logistica in tutte le complesse fasi produttive della nostra attività.”