Cgil contro Amazon: "Orari massacranti". Sciopero dei lavoratori

SINDACATI E LAVORATORI CONTRO AMAZON, SCIOPERO A ORIGGIO

Sciopero di 16 ore e presidio davanti alla sede di Origgio per i lavoratori di Amazon Logistic a Origgio, al confine tra Milano e Varese. Il motivo dello stop è legato al contratto che viene applicato a questi lavoratori, secondo il sindacato, non corretto La Cgil parla di orari massacranti, mancata retribuzione degli straordinari e lavoro nero. Il sindacato parla di turni anche di 14-15 ore al giorno.

IL SISTEMA DEI SUBAPPALTI

Il presidio davanti al magazzino di Origgio rallenterà le consegne del gigante dell'ecommerce, visto che è proprio da qui che vengono smistati pacchi e consegne per tutta la Lombardia. Come in molti altri stabilimenti di questo tipo, spiega Repubblica, non è la casa madre a essere formalmente responsabile dei lavoratori: attraverso il meccanismo dei subappalti ci sono almeno tre livelli tra la multinazionale e i corrieri che si occupano delle consegne.