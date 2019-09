Cgil difende Bellanova (e Di Maio). Un po’ di coraggio non guasta. Commento

di Daniele Bonecchi per Affaritaliani.it Milano

Tanto di cappello a Massimo Bonini, segretario della Cgil di Milano, che su Facebook, difendendo dagli insulti il ministro Teresa Bellanova, prende le distanze da un certo utilizzo dei social che, troppo spesso, ha messo in croce anche Luigi Di Maio, "il bibitaro”.

Ecco il testo: “A Teresa Bellanova va tutta la solidarietà di questo mondo. Ogni lavoro è rispettabile anche il più umile. Così come ogni titolo di studio. Chi insulta qualcuno usando il lavoro o un titolo di studio non è di sinistra. Ma, ammettiamolo, in questi anni questo tipo di insulto è piovuto anche da sinistra. Come dimenticare il disprezzo che ho sentito e letto più volte perchè un noto personaggio ha venduto bibite allo stadio. Una sinistra snob e classista al contrario che ha solo certificato la sua distanza dal popolo. Nonostante la probabile nascita di questo nuovo Governo questa distanza c’è ancora tutta. Ed è vera democrazia quando in Parlamento entrano un bibitaro, un rider, uno spazzino o una bracciante. La politica, per essere libera, deve essere accessibile a tutti. Non solo ad un laureato o a chi ha il portafoglio gonfio. Ricordo che grandi politici o sindacalisti (in Cgil penso a Di Vittorio) erano analfabeti. Eppure studiando (senza un pezzo di carta in mano) hanno contribuito a risollevare il Paese nel secondo dopoguerra. Per arrivare poi agli operai che occupavano gli scranni parlamentari negli anni 60 e 70 e nel fine settimana tornavano nelle loro case popolari a contatto con il loro simili. E le esigenze dei loro simili le trasformavano in leggi. Partendo dalle questioni più banali e di esigenza quotidiana. Ecco questa è Politica, Democrazia, Libertà”, conclude Bonini.

E infatti, per chi ha un po’ di memoria a sinistra sarebbe bene ricordare che, fino a quando è esistito il Pci, era prassi consolidata, mettere nelle liste per il Parlamento uno spaccato della società civile, impiegati, operai e contadini compresi.