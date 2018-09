Cgil: inaugurata a San Siro prima sede mobile Camera del Lavoro

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - E’ stata inaugurata oggi, in Piazzale Segesta, la prima sede mobile della Camera del Lavoro di Milano. La Città Metropolitana di Milano è composta da 134 comuni e ha una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti su una estensione di 1.575 kmq. Il territorio si sta configurando sempre più come un’unica area urbana sempre più integrata. Massimo Bonini, segretario generale della Cgil di Milano ha detto: “all’interno di questa realtà, il sindacato può giocare il ruolo di interlocutore e di “connettore”, rivolgendo sempre più l’attenzione ai bisogni sociali e materiali dei lavoratori, dei cittadini e dei pensionati, ricostruendo un tessuto oramai disgregato. La CGIL deve posizionarsi sul territorio mettendosi a disposizione, in modo da essere orientata ai bisogni delle persone, bisogni che si trasformano velocemente e che spesso non riusciamo a intercettare adeguatamente, ma che occorre portare alla luce. “

La Camera del Lavoro Mobile - un progetto promosso dalla CGIL di Milano e dallo SPI CGIL Milano - ha dunque l’obiettivo di andare verso i cittadini, sia nei quartieri, sia nei luoghi di lavoro, un vero e proprio ufficio mobile in grado di creare una presenza territoriale dinamica, capace di adattarsi alle situazioni tenendo insieme tutele collettive e individuali. La realtà, sia lavorativa che sociale sempre più frammentata, necessita di una risposta flessibile e dinamica, capace di andare verso le persone, incontrandole nella loro quotidianità.

La modalità pronto intervento si suddivide in due sotto-modalità: 1) pronto intervento per la persona: persone non autosufficienti che richiedono una consulenza o un servizio, ma sono impossibilitati o in grosse difficoltà ad uscire di casa. In questo caso viene messo a disposizione un numero di telefono e la Camera del Lavoro Mobile si recherà direttamente sotto casa della persona; 2) presenza in eventi, presidi o situazioni particolari: la Camera del Lavoro Mobile all’occorrenza si posiziona nei contesti scelti dall’organizzazione per promuovere informazioni, servizi e tutele.

La modalità a calendario prevede una presenza programmata della Camera del Lavoro Mobile nell’area metropolitana, quartieri, periferie, comuni dell’hinterland. Il calendario sarà visibile sul sito della CGIL Milano e sui social, rendendo immediato l’accesso alle informazioni sul suo posizionamento nel territorio. All'inaugurazione sono intervenuti con Massimo Bonini: Sergio Perino, segretario generale Spi Cgil; Ivan Pedretti, segretario generale Spi Cgil nazionale.