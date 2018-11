Champions League, Inter-Barcellona è record d'incassi: 5,8 milioni

Inter-Barcellona: 5,8 milioni di incasso. Record per il calcio italiano

Inter-Barcellona non è ancora iniziata ma è già entrata nella storia. La sfida di Champions League che vedrà i nerazzurri e i blaugrana in scena a San Siro martedì 7 novembre ha infatti già battuto il record di incassi storico per il calcio italiano. I biglietti venduti sono 78 mila, per un totale di 5,8 milioni euro.

A darne comunicazione è stata l'Inter in un tweet: "Con oltre 5,8 milioni di Euro, Inter-Barca di domani farà registrare l'incasso più alto della storia per una squadra italiana". Il precedente primato era detenuto dalla Roma, che aveva raggiunto i 5,2 milioni nel ritorno della semifinale della scorsa Champions League. Per i nerazzurri, il record era stato fatto segnare nella gara con la Juventus del 28 aprile 2018 (5,2 milioni di euro).