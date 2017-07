Como: addio Essien, il calcio riparte da Nicastro, Renzi e Pruzzo

Il Como ha un nuovo Presidente, l'immobiliarista milanese Massimo Nicastro. Della sua cordata fanno parte anche l'imprenditore romano Roberto Renzi, l'ex Presidente del Como Enzo Angiuoni e Roberto Bellotti, che torna nel ruolo di direttore generale.



Nello staff tecnico ci saranno tre volti noti agli amanti del calcio. Il ruolo di direttore sportivo verrà affidato a Roberto Pruzzo, il famoso “bomber” della Roma anni '80 (legato a Renzi). L'allenatore sarà Andrea Ardito, ex centrocampista lariano, mentre un altro ex giocatore del Como, Giancarlo Centi, si occuperà delle giovanili, come già faceva nella precedente società

La cordata che fa capo al Nicastro Group ha ottenuto il titolo sportivo del fallito Calcio Como dopo una vicenda decisamente tormentata. Come vi avevamo raccontato lo scorso marzo, il club fondato nel 1907 navigava in acque difficili ed era stato acquistato per soli 237.000 euro da Akosua Puni, imprenditrice anglo-ghanese meglio nota come consorte di Michael Essien.

La moglie dell'ex giocatore di Milan e Chelsea aveva già presentato il nuovo allenatore: un altro nome decisamente noto agli appassionati di calcio come Mark Iuliano, ex difensore della Juventus (ricordate il famoso caso del suo impatto con Ronaldo?). Inoltre, aveva promesso il ritorno in B in soli tre anni, ma le cose sono andate in maniera molto diversa.

I soldi non sono arrivati in tempo per completare l'affiliazione alla Figc e, quindi, non è stato possibile iscrivere la squadra al campionato di Lega Pro per la stagione 2017/18. Un modo davvero triste di festeggiare i 110 anni di storia del club.

Fallito il progetto-Essien, si è cercato almeno di salvare l'onore del Como ed iscriverlo alla Serie D. Ma con quale società? Sono state addirittura sette le cordate che si sono fatte avanti per rilanciare il pallone in riva al lago, approfittando del cosiddetto “Lodo Petrucci”.

Il sindaco Mario Landriscina, chiamato a scegliere l'interlocutore più affidabile per la squadra della sua città, ha scelto di svolgere la valutazione attraverso l'esame da parte di una speciale commissione, formata dagli avvocati Cesare Di Cinto (indicato dal Comitato lombardo della Lega Nazionale Dilettanti) e Giuseppe Ragadali (esperto in procedure comparative e selettive), da Marco Rezzonico (esperto di bilanci societari e antiriciclaggio), Tommaso Stufano (segretario generale del Comune) e la dirigente comunale Rossana Tosetti (per i problemi relativi allo stadio).

Dall'esame dei documenti richiesti, è uscita come vincitrice la proposta di Nicastro, che lavora tra Miami e New York, ma l'imprenditore Giuseppe Bruccoleri, anche lui in corsa, non l'ha presa bene ed è entrato in aula gridando: "Non finisce qui, faremo ricorso".

lorenzo.zacchetti@affaritaliani.it