Dall'Arena ad Arese: un avvincente weekend di sport

di Lorenzo Zacchetti



Tra le numerose offerte per il tempo libero che è possibile trovare a Milano e nella Città Metropolitana, per il prossimo weekend vi segnaliamo due appuntamenti sportivi decisamente interessanti. Sabato 13 si svolge la nuova edizione della Cucchi Marathon, sponsorizzata dalla celebre pasticceria che dal lontano 1936 incarna la migliore tradizione culinaria meneghina.

Con ritrovo alle 9.30 e via alle 10.15, il percorso si snoda all'interno del Parco Sempione, con la linea di partenza e il traguardo collocati all'interno dell'Arena Civica “Gianni Brera” (ingresso da Viale Elvezia). Il tracciato nel verde è lungo 3 km e si adatta alle diverse lunghezze previste per le categorie ammesse alla maratona:



-12 km adulti maschile – femminile (4 giri)

-6 km adulti maschile – femminile (3 giri)

-6 km giovani e baby maschile – femminile (3 giri)

Essendo una manifestazione a numero di partecipanti limitato, le iscrizioni (a pagamento) sono già chiuse. Tuttavia, è abituale che, lungo il percorso, ai runner in gara si aggiungano festosamente amici, familiari e semplici curiosi, per una manifestazione capace di coniugare la voglia di vincere con lo spirito ludico che da sempre la caratterizza.

Lo testimonia anche il fatto che non siano previsti attestati di partecipazione, ma un rinfresco ovviamente offerto dalla Pasticceria Cucchi, che da oltre 70 anni si trova nel cuore di Milano, all’angolo tra Corso Genova e Piazza Resistenza Partigiana.

Per domenica 14, invece, l'appuntamento è in un luogo di recente costruzione come “Il Centro” di Arese. Al primo piano del mall, con partenza alle 9.00, si svolge il Torneo Nazionale di Karate Città di Arese, organizzato dalla società sportiva Hana Wa e patrocinato dall'amministrazione locale.

La manifestazione è a ingresso libero e vedrà la partecipazione di società provenienti da tutta Italia, con un'ovvia prevalenza della Lombardia. L'età degli atleti spazia dai soli 5 anni fino alla categoria “Over 35”.

Il Torneo si articolerà in due fasi, katà (figure) e kumitè (combattimento), senza interruzioni e rappresenta un'importante occasione per promuovere la conoscenza di una disciplina come il Karate, che tra i vari benefici ha anche quello di rafforzare l’immagine che bambini e adolescenti hanno di sé e promuovere la consapevolezza e il controllo del proprio corpo, oltre che un più solido equilibrio mentale.