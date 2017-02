Eolo Running Grand Prix: le date dell'edizione 2017

di Lorenzo Zacchetti

Dopo il grande successo riscosso dalla prima edizione, Eolo Running Grand Prix ha annunciato il nuovo calendario del circuito podistico dedicato alla corsa in montagna. Suddivisa in tre prove, tutte sui sentieri del Varesotto che si sviluppano sulle pendici del massiccio del Campo dei Fiori, l'edizione 2017 presenta una novità: la gara di Luvinate viene sostituita da una con base a Caldana, frazione montana del comune di Cocquio Trevisago. Confermate, invece, le tappe di Brinzio e Comerio, per un fittissimo calendario, articolato in una sola settimana.

L'esordio sarà domenica 23 aprile a Brinzio con il Trofeo Sessa Piccinelli, a cui farà seguito martedì 25 la Gromeron (tra Groppello di Gavirate e la grotta del Remeron a Comerio) e conclusione domenica 30 proprio a Caldana.

L'organizzazione tecnica è affidata all’Atletica Verbano e al gruppo Amatori dell’Atletica Gavirate, ma la manifestazione prende nome dal suo sponsor. Eolo SpA, con sede a Busto Arsizio, è un operatore di telecomunicazioni che fin dal 1999 si è specializzato nella banda larga, diventando un punto di riferimento sia per il mercato residenziale che per le imprese.

A capitale interamente italiano, l'azienda è controllata al 55% del fondatore Luca Spada e per il restante 45% dal Gruppo Elmec. E' stato proprio Spada, presidente di Eolo, a spiegare come questa iniziativa nasca dal legame che l'impresa sente nei confronti del territorio di riferimento e dello sport.

Nella sua prima edizione, Eolo Running Grand Prix ha visto i successi di Maurizio Mora (Atl. Verbano) tra gli uomini e di Sabina Ambrosetti (Runners Valbossa) tra le donne. Sul podio maschile sono saliti anche Andrea Basoli e Claudio Zanini e su quello femminile Elisa Masciocchi e Caterina Fornasa.

Per l'edizione 2017 è stata richiesta l'approvazione della Fidal e per ogni aggiornamento, ma anche per le iscrizioni, è possibile utilizzare il sito ufficiale http://www.eolorunninggp.it/