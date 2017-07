Milan, Inter e... Bustese, la terza squadra di Milano

di Lorenzo Zacchetti



Il calcio milanese è da sempre formato da una galassia sterminata di piccole e medie società che svolgono un eccezionale lavoro, sia sul piano meramente sportivo che su quello sociale. Il desiderio di emergere sulle altre e diventare la terza squadra della città, dietro i giganti rossonerazzurri, serpeggia tra loro da tempo.



L'ultimo tentativo degno di nota risale al 2001, quando il Brera di Alessandro Aleotti tentò di affermarsi come “il Chelsea meneghino”, anche grazie all'ingaggio di Walter Zenga come allenatore. In quel caso, il progetto non raggiunse i risultati desiderati sul piano agonistico, anche se i neroverdi vanno comunque elogiati per il grande lavoro svolto nel corso degli anni sull'integrazione di detenuti e immigrati.



Oggi le società più blasonate dello sport dilettantistico cittadino (non solo del calcio) sono alle prese con una situazione economica per nulla facile, della quale abbiamo già accennato nelle precedenti puntate di “Champions City”.



In questo contesto, è curioso notare come la nuova pretendente al titolo di “terza squadra di Milano” arrivi da... Busto Garolfo! La Bustese, nata nel 1946 e poi rifondata nel 1963, ha recentemente cambiato la propria denominazione in Bustese Milano City, oltretutto passando da ASD (associazione sportiva dilettantistica) a SRL (società a responsabilità limitata). L'intento è chiaro: “Diventare la terza squadra milanese a livello professionistico”, come spiega Giancarlo Piatti, da dieci anni presidente della società. Il progetto nasce dall'ambizione di fare il salto di qualità dalla Serie D, dove i granata giocheranno per il terzo anno consecutivo, alla Lega Pro. “Ma per Busto Garolfo già la D è eccessiva” – ammette Piatti - “Quindi abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso. Volevamo costituire una squadra unica nell'Alto Milanese, ma gli eccessivi campanilismi lo hanno reso impossibile. Allora siamo diventati una società di capitali, per fare entrare altri soggetti con cui sviluppare un progetto interessante. Durante l'estate, presenteremo sia gli sponsor che gli investitori coinvolti”. Un tassello fondamentale di questo piano ambizioso è rappresentato dalla “milanesità” della nuova società che per ora continuerà a giocare a Busto Garolfo, ma con l'obiettivo di vincere il campionato e quindi salire in Lega Pro. A quel punto, i granata si trasferirebbero all'ombra della Madonnina e già hanno aperto un dialogo con il Comune sull'impianto da utilizzare (“ma ancora non c'è nessuna certezza”, precisano in società).



La prima squadra e la Juniores hanno assunto la denominazione di “Bustese Milano City”, mentre il settore giovanile continuerà a chiamarsi “Accademia Bustese”, con una sua dirigenza distinta – almeno sul piano formale – e la possibilità che anch'essa in futuro possa formare una propria prima squadra, di fatto suddividendo il progetto su due gambe. In quella “milanese”, Piatti è rimasto presidente pur non avendo più la maggioranza delle quote, che è passata a una cordata capeggiata dall’avvocato Stefano Amirante, il quale ricoprirà il ruolo di direttore generale.



Nella scorsa stagione, la Bustese aveva fatto parlare di se' per la presenza in panchina di Maurizio Ganz, ex centravanti di Inter e Milan, che è stato esonerato lo scorso gennaio. Nella prossima, ad allenare i granata sarà Giovanni Cusatis, che rivestirà anche il ruolo di manager all'inglese. Da aspirante “grande”, la Bustese Milano City si sta impegnando anche sul fronte del calciomercato: i primi acquisti sono quelli del trequartista Luca Santonocito, classe '91, che ha avuto un'esperienza anche al Celtic Glasgow, e di Michele Mandelli, classe '97. ex centrocampista della Caronnese. In bocca al lupo a loro e a tutto il movimento del calcio cosiddetto “minore”, che ne ha davvero bisogno.



