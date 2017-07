Rhinos-Seamen: l'ItalianBowl 2017 è il derby di Milano

di Lorenzo Zacchetti

L'Italian Bowl Weekend va in scena da venerdì 7 a domenica 9 luglio allo Stadio Menti di Vicenza e la buona notizia per lo sport milanese è che in ogni caso lo Scudetto approderà all'ombra della Madonnina.

A disputarsi il titolo nazionale saranno infatti Rhinos e Seamen, alle quali va già ora reso omaggio per aver riportato la città ai vertici del proprio sport. Al di là di singole eccezioni delle quali non abbiamo mancato di parlarvi, come Quanta nell'Hockey inline e Sanga nel BaskIn , è purtroppo molto raro le nostre squadre riescano a imporsi a livello nazionale.

I Rhinos Milano sono la squadra da battere. Campioni in carica, i ragazzi di Chris Ault hanno chiuso la regular season con dieci vittorie su altrettanti incontri, bissando il 13 su 13 della scorsa stagione. A fronte di un'annata perfetta sul fronte nazionale, i “Rinoceronti” hanno purtroppo perso la finale di EFL, lasciando il titolo europeo ai Thonon Los Bains. A un mese di distanza, il derby milanese nella versione italiana del Superbowl è un'occasione d'oro per rifarsi.

Ma anche i Seamen Milano cercano riscatto. Nella regular season i “Marinai” hanno perso solamente solo una partita, proprio contro i Rhinos. Vincitori dell'ItalianBowl nel 2014 e nel 2015, dopo essere stati finalisti sconfitti nel 2013, la scorsa estate hanno tenuto alto il nome della città anche in Europa , arrivando fino ad un passo dal titolo europeo, che anche in quel caso è andato altrove, ovvero ai polacchi dei Panthers Wroclaw.

L'ItalianBowl Weekend 2017 sarà quindi un grande evento, anche grazie ad Havas Sports & Entertainment, che in partnership con la federazione (Fidaf) ha organizzato un programma davvero interessante: per tre giorni, sportivi e semplici curiosi potranno divertirsi con musica, cultura, la food and beverage area, la Fan Zone e molto altro. E nell'intervallo della grande sfida tra Rhinos e Seamen, in programma sabato 8 alle 21.00, ci sarà uno spettacolo musicale con una band country rock, che eseguirà un vero e proprio half-time show, ispirandosi alla tradizione del Superbowl americano.

A proposito di NFL, a Vicenza ci sarà anche Calvin “Megatron” Johnson. Sarà proprio il grandissimo ospite a portare in campo il pallone che verrà usato nel derby milanese, dopo che nelle precedenti occasioni era calato dal cielo grazie a dei paracadutisti. Ma per gli appassionati di football americano sarà decisamente più emozionante vedere dal vivo una leggenda vivente di questo sport. “Megatron” è il detentore di ben 12 record NFL assoluti, tra cui il maggior numero di yard ricevute in una gara (329), il maggior numero di yard ricevute in una stagione (1964), il maggior numero di gare consecutive con almeno 10 ricezioni ed è inoltre stato il ricevitore più rapido a toccare quota 10.000 yard in carriera: gli sono bastate 115 partite.

La diretta su Fox Sports è un'ulteriore conferma dell'importanza dell'evento. Il derby tra Rhinos e Seamen sarà trasmesso a partire dale 20.45 sul canale 204 del bouquet di Sky, con la telecronaca di Roberto Gotta e Federico Leardini. Gotta, esperto di sport americani con il quale ho avuto il piacere di lavorare ai tempi della rivista “American Superbasket” descrive bene l'attesa per l'evento: “Di Superbowl ne ho seguiti circa 20, ma in America hai tutto sotto il naso, e sei uno tra i tanti; qui si tratterà di raccontare la passione di tutti coloro che lavorano per dare valore a questo sport, e raccontare le storie dei giocatori, molti dei quali li conosciamo personalmente. Per capire quanta attenzione vi sia in Fox per l’Italian Bowl, vi posso dire che molti della redazione hanno chiesto espressamente di partecipare alla produzione”.

"Al derby in finale ci speravano un po’ tutti”, commentano in coro le due squadre, visti anche i solidi rapporti personali tra diversi giocatori e dirigenti coinvolti. Nell'attesa di una grande partita, abbiamo già una certezza: Milano ha vinto. Finalmente.

ItalianBowl Weekend 2017 – il programma:

venerdì 7 luglio

ore 18.00 Rose Bowl (Finale Campionato Femminile)

ore 21.00 Nine Bowl (Finale III Divisione)



sabato 8 luglio

ore 17.00 KPRO All Star Game

ore 21.00 Italian Bowl (Finale I Divisione



domenica 9 luglio

ore 14.30 Finale Coppa Italia Flag Football (Open e Femminile)

ore 16.30 Silver Bowl (Finale II Divisione)

