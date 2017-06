Soccer Festival: tre giorni di sport di festa a Cologno Monzese. Foto

di Lorenzo Zacchetti

Sarà un weekend davvero speciale quello in programma a Cologno Monzese, dove si svolge la prima edizione di “Soccer Festival”, evento dedicato al calcio e a tutti coloro che lo amano.

Da mezzogiorno a mezzanotte, da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, nell’area immersa nel verde di 10.000 metri quadri dell'Iride Cologno (V.le Campania 50), il programma prevede sport, intrattenimento per adulti e bimbi, eventi musicali, food trucks e relax.

Realizzato con il patrocinio del Comune di Cologno Monzese, “Soccer Festival” prevede l'allestimento di varie aree dedicate al gioco e all'intrattenimento:

- Oltre 10 campi da gioco e game stages;

- Area intrattenimento e gonfiabili per i bimbi;

- Area food and drink con street food all day long;

- Un grande palco per concerti e DJ Set ogni sera.

I tornei ai quali ci si potrà iscrivere sul sito www.soccerfestival.it sono quattro:

THE MONDIAL CAGE - Torneo Calcio 3 contro 3 (Squadre composte da un minimo di 3 ad un massimo di 6 giocatori) Giocatori dai 14 ai 35 anni per un totale di 32 squadre. Campo da 20 x 10 metri con durata di 7 minuti a tempo.

BEACH SOCCER - Torneo Calcio 5 contro 5 (Squadre composte da un minimo di 5 ad un massimo di 10 giocatori). Giocatori dai 14 anni in su per un totale di 16 squadre. Campo da 28 x 26 metri con durata di 12 minuti a tempo.

OVER PLAYER - Torneo Calcio 3 contro 3 (Squadre composte da un minimo di 3 ad un massimo di 6 giocatori). Giocatori dai 35 anni in su per un totale di 16 squadre. Campo da 20 x 10 metri con durata di 7 minuti a tempo.

WOMAN PLAYER - Torneo Calcio 3 contro 3 (Squadre composte da un minimo di 3 ad un massimo di 6 giocatori). Giocatrici dai 14 anni in su per un totale di 8 squadre al femminile. Campo da 20 x 10 metri con durata di 7 minuti a tempo.

Inoltre al Soccer Festival 2017 si potrà godere di molte altre attrazioni, come ad esempio il Bubble Football ed il Tiro a segno, e sarà possibile mettere alla prova la capacità alla guida con la pista di Go-Kart elettrici.

Sarà presente un'area interamente dedicata ai più piccoli con attrazioni ed animazone dove poter giocare mentre i genitori si godranno il realx nella Food Court, un'area dedicata a food and drink con le eccellenze dei food truck italiani. Ci sarà un'area dedicata agli amici a quattro zampe dove potranno godere di cure, riposo e coccole.

Per la durata del festival è prevista anche un'area palco sul quale si alterneranno esibizioni artistiche ed intrattenimento. Concerti, performance e dj set con le migliori crew milanesi: