Sport e infortuni: il convegno (gratuito) di Mapei

di Lorenzo Zacchetti

«Allenamento, recupero ed infortunio: la trilogia della performance sportiva» è il titolo dell'interessante convegno che si svolgerà sabato 27 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.30 presso l’Hotel Le Robinie di Solbiate Olona (Varese).

A rendere ancora più interessante l'evento è la sua gratuità, che incoraggia la partecipazione di addetti ai lavori, dirigenti e collaboratori delle società dilettantistiche e semplici appassionati: per iscriversi, fino a esaurimento posti, basta inviare una mail a segreteria@mapeisport.it

A organizzare il convegno è, come da tradizione, il Centro Ricerche MAPEI Sport, cuore pulsante della celebre azienda di adesivi e prodotti chimici per l'edilizia, che da sempre è molto legata a vari sport, con il fiore all'occhiello rappresentato dal Sassuolo, di proprietà del presidente Giorgio Squinzi. Proprio per sua iniziativa, MAPEI Sport è nata nel 1996 e, in sintonia di pensiero con il Prof. Aldo Sassi (co-fondatore scomparso prematuramente nel dicembre del 2010) si è caratterizzata per un approccio basato su principi etici e di razionalità scientifica messi al servizio del Professional Cycling Team MAPEI.

Dopo un decennio di dominio assoluto sul panorama ciclistico mondiale, la struttura ha allargato i propri settori di intervento dedicandosi anche ad altre discipline quali calcio, pallacanestro, podismo, golf, sci alpino e sport motoristici.

Sarà proprio Squinzi, amministratore unico di Mapei SpA, ad aprire i lavori, insieme al direttore sanitario del Centro Ricerche Mapei Sport Claudio Pecci, alla presidentessa della Fondazione Mai di Confindustria Diana Bracco (nonché amministratrice della nota azienda farmaceutica fondata da suo nonno Fulvio) e della responsabile marketing e relazioni esterne di Mapei Adriana Spazzoli.

La mattinata di lavoro sarà suddivisa in tre sessioni, con un focus particolare su calcio, ciclismo, sport invernali e pallacanestro. La prima sessione sarà dedicata alle ricerche, la seconda alla presentazione del 6° assegno di ricerca intitolato alla memoria di Aldo Sassi per laureati in scienze motorie promosso da Mapei in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai di Confindustria e, a chiudere l'evento, una tavola rotonda sulle due fasi dell'allenamento: carico e scarico.

Al dibattito, moderato da Federica Lodi di Sky parteciperanno Giorgio Squinzi, Eusebio Di Francesco (allenatore del Sassuolo), Sofia Goggia (bronzo mondiale nello slalom gigante e detentrice del record nazionale di podi e punti segnati in una singola edizione di Coppa del Mondo), Massimo Rinaldi (direttore sportivo delle squadre di sci alpino azzurro), Luca Guercilena (team manager della formazione di ciclismo Trek Segafredo) e Alessandro Frosini (direttore sportivo della Pallacanestro Reggiana).

IL PROGRAMMA COMPLETO DELL'EVENTO:

7° Convegno Centro Ricerche MAPEI Sport “Allenamento, recupero ed infortunio: la trilogia della performance sportiva”

Sabato 27-5-17 ore 9.30-13.00

Hotel Le Robinie, Via per Busto Arsizio 9 – Solbiate Olona (VA)

ore 8.00 Registrazione e welcome coffee

ore 9.00 Apertura dei lavori: Claudio Pecci, Giorgio Squinzi, Diana Bracco e Adriana Spazzoli

ore 9.30/11.30 LE RICERCHE – Prima sessione

Moderatore: Ermanno Rampinini – Centro ricerche MAPEI Sport

ore 9.30 Biologia molecolare e dietologia nello sport: l'inizio di una nuova era?

Luca Mondazzi – Centro ricerche MAPEI Sport

ore 9.50 Sci alpino: forza muscolare “al femminile”

Damiano Scolari – Federazione Italiana Sport Invernali, Direzione Agonistica Sci Alpino

ore 10.10 Carico di allenamento e infortuni nel calcio: rapporto di causa-effetto?

Maurizio Fanchini – Sassuolo Calcio

ore 10.30 Determinanti fisiologiche per la prestazione nella pallacanestro: risultati di una ricerca

Davide Ferioli – Università degli Studi di Milano/Centro ricerche MAPEI Sport

ore 10.50 Discussione

ore 11.00 Coffee break

ore 11.30/12.30 ASSEGNO DI RICERCA “ALDO SASSI” - Seconda sessione

Moderatore: Andrea Morelli – Centro ricerche MAPEI Sport

ore 11.30 Presentazione 6° assegno di ricerca “Aldo Sassi” Fondazione Mai

Paola Vago e Amilcare Collina – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ore 11.35 Il progetto di ricerca: Effetto acuto dell'allenamento con restrizione del flusso ematico periferico nel calcio e nel ciclismo

Andrea Bosio – Centro ricerche MAPEI Sport

ore 11.45 “Delayed potentiation”, l'effetto in diverse discipline sportive: calcio e ciclismo

Federico Donghi – Vincitore 5° assegno di ricerca “Aldo Sassi”

ore 12.30/13.30 LA TAVOLA ROTONDA – Terza sessione

Moderatore: Federica Lodi

ore 12.30 Carico e scarico: le due facce dell'allenamento

Giorgio Squinzi, Eusebio Di Francesco, Sofia Goggia, Massimo Rinaldi, Luca Guercilena e Alessandro Frosini

ore 13.30 Saluti e chiusura lavori

La sede dell'evento può essere raggiunta in auto, dall'uscita Busto Arsizio dalla A8 “Milano – Varese – Gravellona”, oppure, dall'aeroporto della Malpensa, imboccando la “Superstrada della Malpensa” e uscendo a Busto Arsizio/Cassano Magnago. Infine, è possibile arrivare a Busto Arsizio in treno, con le FS o le Ferrovie Nord.