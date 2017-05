Torna la Stragroane, la corsa più “green” della stagione

di Lorenzo Zacchetti

(lorenzozacchetti@gmail.com)

Non è “solo” un bell'evento sportivo, ma anche un'autentica dichiarazione d'amore per la natura e la vita sana. Si tratta della Stragroane LoveRunner, che domenica 4 giugno ritorna a Cesate, comune nella parte nord della Città Metropolitana di Milano. La corsa si snoda con percorsi tra 3, 7 e 16 km negli affascinanti sentieri del Parco delle Groane.

Il percorso da 16 km è una novità di quest'anno e vi permetterà di entrare nei monumentali giardini di Villa Arconati, tra i più belli d'Italia, e di approfittare del punto ristoro collocato all'interno.

Tutti i runner attraverseranno incantevoli boschi con tigli, pini silvestri, querceti, roveri, betulle, aceri e frassini, popolati da volpi, scoiattoli, picchi rossi, ghiri, gheppi, gufi e molti altri animali.



Ma la performance podistica è solo il culmine di una tre giorni che parte il 2 giugno: lo Stragorane Natural Festival prevede angoli massaggio Thai, Ayurvedico, Shiatsu, Reiki, Campane tibetane, Yoga, Meditazione, Acroyoga per adulti e bambini, Giocolieri Acrobati, spettacoli danzanti, concerti e Grill & Beer sempre attivo.

L'iscrizione costa 6 euro (in cambio di sacco gara e pettorale) e si può effettuare online sul sito stragroane.it, oppure di persona nei seguenti punti:

- Milano ACSI Via G.Govone, n 100 Milano

- Milano Edicola Cagliani Marinella MM Cordusio MI

- Bollate (MI) L'Orablù -Piscina Centro InSport Via Dante 71

- Garbagnate (MI) Libralia café in biblioteca Via Monza 12

- Garbagnate (MI) Santino caffè via Forlanini n.1

- Cesate (MI) L'imperfetto bar via Puccini, 51 Cesate

- Cesate (MI) Bar-edicola Stazione di Cesate

- Cesate (MI) Yoga Cesate via XVI° strada, 4 Cesate

- Cesate (MI) Sporting Via Dante, 72 Cesate

- Barlassina Snail bar - Corso Milano, 115 Barlassina



Per chi dovesse decidersi solo all'ultimo momento, dal 2 al 4 giugno ci sarà comunque un punto iscrizione (e ritiro pettorale e maglie) aperto presso il centro sportivo di Cesate, fino al momento della partenza. Il giorno della gara il Village aprirà alle 7.45 e la partenza della corsa sarà alle 9.15.

Sostenuta dal patrocinio della Regione Lombardia e dai 17 Comuni dell’area Parco Groane, la manifestazione vedrà la partecipazione di Antonio Rossi, Manuela Zanchi (medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004 – Pedagogista), Roberto Bargna (medaglia d’oro nel ciclismo alle Paraolimpiadi di Londra 2012) insieme ai Sindaci dei Comuni coinvolti e al Presidente del Parco delle Groane Roberto Della Rovere.

In occasione della manifestazione ci sarà anche l'iniziativa “Spegnila e Respira", organizzata dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, in collaborazione con Federfarma Milano e con il contributo di Teva Italia S.r.l.: alcuni specialisti effettueranno, gratuitamente, uno screening respiratorio attraverso un esame spirometrico ed una misurazione di CO, particolarmente dedicati alla popolazione dei fumatori. L’iniziativa è collegata al progetto più ampio che da due anni vede coinvolte diverse farmacie delle provincie di Milano, Monza e Lodi.



Saranno operativi i seguenti servizi:



- Ristori lungo i percorsi, maxi ristoro all'arrivo

- Bau Ristoro per gli amici a 4zampe

- Servizio Docce

- Servizio guardaroba

- Foto e riprese video

- Diretta radio

- Possibilità Parcheggi

- Ristorante

- Trattamenti e massaggi

- Riscaldamento guidato

- Stretching guidato

- Assistenza percorsi

- Assistenza sanitaria

- Premi



INFORMAZIONI

www.stragroane.it

Tel. 377.5202.963

stragroane@gmail.com