US Acli Milano: Domenico Lupatini confermato presidente

di Lorenzo Zacchetti



Intitolato “Lo Sport che vogliamo”, l'11° Congresso provinciale dell'Unione Sportiva delle Acli di Milano, svolto sabato 28 gennaio a Palazzo Marino, in Sala Alessi. In rappresentanza degli oltre 20.000 iscritti, 170 delegati hanno scelto di confermare Domenico Lupatini alla presidenza.

Che sarebbe prevalsa la linea della continuità era d'altronde chiaro, considerando che Lupatini era l'unico candidato e che il suo programma parte dal consolidamento di quanto fatto nel precedente mandato: “Continueremo a lavorare sui tre punti fondamentali che abbiamo già individuato nei primi quattro anni: periferie, giovani e benessere/welfare, anche in coordinamento con altri progetti delle Acli”, spiega Lupatini a “Champions City".



Ma il progetto non si limita a questo: “Il Consiglio è stato rinnovato per un buon 50% - continua il Presidente – e abbiamo scelto di separare in maniera netta l'impostazione del settore tecnico da quella della politica sportiva. E' molto positivo che in Consiglio siano entrate persone con delle notevoli competenze nella disabilità, nelle discipline orientale e in diversi altri campi, così da ampliare il nostro raggio d'azione. Un altro filone sul quale vogliamo lavorare è il turismo sportivo, che considero importante anche per la mia estrazione professionale (lavoro nel settore viaggi). Infine, dobbiamo lavorare di più sull'aspetto delle relazioni istituzionali, un ambito che negli ultimi anni abbiamo un po' trascurato”.



La rielezione di Lupatini arriva in un momento importante per l'Unione Sportiva delle Acli che, fondata nel 1976, ha alle spalle un notevole bagaglio di esperienza nella promozione dello sport per praticanti di ogni età e condizione sociale. Un attenzione particolare è sempre stata rivolta ai bambini e alle persone a rischio di emarginazione, visto che lo sport rappresenta uno strumento di inclusione tra i più efficaci, se ben utilizzato. La mostra “Tra memoria e futuro: Identità associativa dell'Us Acli Milano nei suoi primi quarant'anni”, ospitata nella Sala Arazzi di Palazzo Marino, ne è una chiara testimonianza.



Tra i molteplici ambiti nei quali l'US Acli è impegnata c'è anche la squadra del Comune di Milano, allenata da Enrico Lupatini (già consigliere comunale) e nella quale Domenico Lupatini, Bruno Quaini, Gabriele Biolzi e diversi altri giocatori integrano una rosa spesso alle prese con assenze per impegni, infortuni e... oggettivi limiti tecnico/atletici.



L'ultima uscita della squadra del Comune è stata giovedì 26 gennaio all'Arena Civica, per il Trofeo Weisz, ma l'amichevole contro i Black Panthers si è rivelata proibitiva. La squadra formata dai migranti ospitati dalla Caserma Montello, tutti decisamente più giovani ed allenati dei consiglieri comunali, si è imposta con un eloquente 5-0. Ma nell'occasione il risultato era veramente l'unica cosa che contava.