Che succede in Serravalle? Lo spillino di Mario Rossi

Milano Serravalle, la sede

Ci ha visto giusto Bobo Maroni, quando ha accettato la proposta dell’allora (assai poco coraggioso) sindaco Giuliano Pisapia e ha incassato, senza spendere un euro, il sistema autostradale della ex Provincia di Milano, Serravalle compresa. Da li in poi è stata una cavalcata, culminata con la costituzione di una società (con Anas) per gestire anche le strade provinciali. Ma ora le scelte di Maroni pongono più di un interrogativo, perché in fase attuativa, Bobo ha promesso ai cittadini, prima di Varese e poi di Como (presunti feudi leghisti), la tangenziale cittadina gratis. E chi paga? Ma poi, visto che Regione Lombardia ha a che fare anche con Tem, la nuova tangenziale di Milano, Bobo offrirà anche ai milanesi il ticket gratis? Difficile. O forse facile, in campagna elettorale.



Mario Rossi